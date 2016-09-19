Партія Меркель програла на регіональних виборах в Берліні - екзит-поли

Про це пише Бі-Бі-Сі.

Згідно з екзит-полами, за ХДС віддали голоси близько 18% виборців, за СДПН - понад 22%, Ліва партія отримала понад 15% голосів, приблизно такий же результат у "зелених".

Права антиіммігрантська партія "Альтернатива для Німеччини" (АдН) значно зміцнила позиції і, судячи з усього, вперше отримає місця в земельному парламенті Берліна.

Якщо вірити опитуванням виборців на виході з дільниць, за АдН проголосувало не менше 13% електорату.

В цілому ж, партії мейнстріму - і правлячі в Берліні соціалісти, і християнські демократи втратили голоси, віддавши частину електорату новим і старим радикалам.

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При цьому частка "Альтернативи для Німеччини" виявляється поки менше, ніж їй пророкували, і треба чекати офіційних результатів: не виключено, що частина виборців поки соромиться говорити про своєму виборі на користь АдН.

Підтримка "Альтернативи для Німеччини" на хвилі антиіммігрантських настроїв останнім часом істотно зросла не тільки в традиційно "лівому" Берліні, але і в інших містах і регіонах країни.

Досі в Берліні правила коаліція СДПН і ХДС, однак за результатами цьогорічних виборів християнські демократи навряд чи залишаться при владі.

Не виключено, що нову коаліцію в регіональному парламенті Берліна сформують СДПН, зелені і Ліва партія.