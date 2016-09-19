Гройсман презентував фракції БПП проект держбюджету на 2017 рік

Про це повідомив лідер фракції Ігор Гринів на своїй сторінці у Facebook.

«Прем’єр-міністр Володимир Гройсман презентував на засіданні фракції проект держбюджету на 2017 рік. Ми маємо перші результати стабілізації в економіці держави і можемо розраховувати, що наступний рік буде роком економічного зростання», – написав депутат.

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«Ми маємо нарешті почати віддавати ті борги, які завинили перед вчителями, медиками. Відновити дороги. Адже ця проблема – на другому місці після війни на сході України”, – наголосив Гринів.

За його словами, кошти на фінансування цих напрямків уряд заклав у держбюджет наступного року.

Крім того, додав депутат, у кошторисі 2017 року передбачені і видатки на зміцнення обороноздатності України.

Як повідомляв УНІАН, 19 вересня Кабінет міністрів України оприлюднив проект державного бюджету України на 2017 рік.

Уряд заклав податкові надходження у наступному році на рівні 588,024 млрд грн. Зокрема, податки на доходи фізичних осіб та збори складуть 63,162 млрд грн, податок на прибуток підприємств - 57,280 млрд грн, рентна плата – 52,114 млрд грн, акцизний податок – 109,596 млрд грн.