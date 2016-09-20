Данілін склав присягу нардепа і увійшов до фракції "Народний фронт"
11:30, 20 вересня 2016Політика
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На засіданні Верховної Ради Владислав Данілін склав присягу народного депутата і увійшов до фракції "Народний фронт".
Данілін склав присягу нардепа / youtube.com
Як передає кореспондент УНІАН, голова ВР Андрій Парубій відразу ж оголосив про входження Даніліна до складу фракції "Народний фронт".
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Як повідомляв УНІАН, 12 вересня Центральна виборча комісія визнала обраним та зареєструвала народного депутата Владислава Даніліна замість Дмитра Сторожука, який склав депутатські повноваження у зв'язку з призначенням на посаду першого заступника генерального прокурора України.
Данілін був обраний за списком партії "Народний фронт" під номером 79.
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