Данілін склав присягу нардепа і увійшов до фракції "Народний фронт"

Як передає кореспондент УНІАН, голова ВР Андрій Парубій відразу ж оголосив про входження Даніліна до складу фракції "Народний фронт".

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Як повідомляв УНІАН, 12 вересня Центральна виборча комісія визнала обраним та зареєструвала народного депутата Владислава Даніліна замість Дмитра Сторожука, який склав депутатські повноваження у зв'язку з призначенням на посаду першого заступника генерального прокурора України.

Данілін був обраний за списком партії "Народний фронт" під номером 79.