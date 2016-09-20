Бурбак: НФ наполягає не визнавати російську Думу після виборів у Криму

Про це заявив з трибуни парламенту керівник фракції "Народний фронт" Максим Бурбак, передає прес-служба партії.

"Ми повинні відреагувати, ми як українці, на той фарс, який відбувся останніми вихідними у Росії - це вибори до так званої Державної Думи. Впевнений, в цьому парламенті є більшість патріотів, хоча й присутня російська агентура", - наголосив Бурбак.

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"Кремль проводив вибори на українській території. Але ці вибори стали зразу нелегітимними, бо проводились на території незаконно анексованого Криму, на території української держави", - підкреслив він.

Максим Бурбак відзначив, що відповідно до проекту постанови, авторами якої є депутати "Народного фронту", Верховна Рада України не визнає легітимність Державної Думи і не визнає проведені вибори.

"Вибори у Думу Росії на окупованих територіях України і Грузії – це приклад цинічної зневаги прав людини і міжнародного права", - наголосив керівник фракції.

"Закликаємо Президента порушити питання на Генеральній Асамблеї ООН. Делегація України в ООН має використати всі наявні засоби для міжнародного невизнання незаконних парламентських виборів у Росії. Міністерство закордонних справ повинно провести таку ж роботу в інших міжнародних організаціях, а також парламентських асамблеях", - наголосив Максим Бурбак.