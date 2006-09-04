Якби президентські вибори відбулися 20 серпня (опитування)

Якби президентські вибори відбулися 20 серпня, Віктор ЯНУКОВИЧ набрав би вдвічі більше голосів, ніж Віктор ЮЩЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН про це свідчать дані соціологічного опитування, проведеного компанією ТОВ «ФОМ-УКРАЇНА», котра є партнером російської компанії «ФОМ-РОССИЯ».

За даними соціологічного опитування, проведеного 11-20 серпня, В.ЯНУКОВИЧ набрав би 35,2% голосів, В.ЮЩЕНКО - 15,5%, Юлія ТИМОШЕНКО - 15,3%, Олександр МОРОЗ - 3,3%,Петр СИМОНЕНКО - 3,1%, Володимир ЛИТВИН - 1,6%.

Проти всіх проголосували б 5,9% респондентів, не брали б участі у виборах 6,4%.

Якби 20 серпня були проведені парламентські вибори, то найбільше голосів набрала б Партія регіонів - 37,5% (за даними ЦВК на минулих виборах Партія регіонів набрала 32,14%), Блок Юлії Тимошенко - 17,3% (за даними ЦВК - 22,3%), Блок «Наша Україна» - 9,9% (13,95%), СПУ - 3,6% (5,69%), КПУ - 3,6% (3,6%), Блок Литвина - 1,5% (2,44%), за іншу політпартію (блок) проголосували б 1,8%, проти всіх - 7,1% (1,77%).

Президентові України В.ЮЩЕНКУ не довіряє 59,1% опитаних, довіряє 29,7%, важко відповісти - 11,3%.

На посаді Президента України роботу В.ЮЩЕНКА оцінюють добре всього 12,9% опитаних, 32,6% вважає роботу задовільною, 29,9% вважають, що Президент працює погано, 14,9% - що дуже погано, 7,9% - важко відповісти.

За останній місяць 11,9% опитаних стали краще ставитися до В.ЮЩЕНКА, у 47,6% ставлення не змінилося, 37,1% почали ставитися гірше, 3,5% - важко відповісти.

До Ю.ТИМОШЕНКО за останній місяць почали краще ставитися 13,3% респондентів, ставлення не змінилося у 48,8%, 33,9% почали ставитися гірше, 4,1% - важко відповісти.

До В.ЯНУКОВИЧА за останній місяць почали краще ставитися 30,6% опитаних, у 49,4% ставлення не змінилося, 13,6% почали ставитися гірше, 6,4% - важко відповісти.

До О.МОРОЗА за останній місяць почали краще ставитися 20,4% опитаних, у 35,5% ставлення не змінилося, 34,1% почали ставитися гірше, 10% - важко відповісти.

На запитання «Припустимо, що посада прем`єр-міністра вільна. Кого з перелічених політиків ви вважали б за краще бачити на посаді прем`єр-міністра?», 39,6% - проголосували за В.ЯНУКОВИЧА, 22% за Ю.ТИМОШЕНКО, 3,2% за Юрія ЄХАНУРОВА, 2,5% віддали б голоси за Петра СИМОНЕНКА, 2,4% - за О.МОРОЗА, 2,4% - за Юрія ЛУЦЕНКА, за Миколу АЗАРОВА - 1,4%, за Володимира ЛИТВИНА - 1,4%, ніхто з них - 7,8%.

Призначення на посаду прем`єр-міністра В.ЯНУКОВИЧА схвалює 56,7% опитаних, не схвалює 33,2%, важко відповісти - 10%.

У той же час 46,5% респондентів схвалює обрання на посаду голови Верховної Ради О.МОРОЗА, 35,5% - не схвалює, 18% - важко відповісти.

Всього опитано 2 тис. респондентів у 159 населених пунктах України методом інтерв`ю за місцем проживання респондента. Похибка вибірки 2,2%.

Р.S. Водночас опитування на сайті УНІАН дає дещо іншу картину.