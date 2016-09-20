Британія не визнає вибори до Держдуми РФ в окупованому Криму

Про це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ Британії, розміщеному на сайті відомства.

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"ОБСЄ не спостерігала за виборчим процесом в Криму. Сполучене Королівство не визнає законність виборів в Державну думу РФ в Криму. Анексія Криму Росією в березні 2014 року була незаконною і неправомірною, і залишається такою по сьогоднішній день", - йдеться в заяві.

Як повідомляв УНІАН, 18 вересня відбулися вибори в Держдуму РФ, голосування проходило і на території тимчасово окупованого Криму.

До Держдуми РФ пройшли чотири партії – «Єдина Росія» (54,42% голосів), КПРФ (13,52%), ЛДПР (13,28%) і «Справедлива Росія» (6,17%).

19 вересня Міністерство закордонних справ України закликало міжнародних партнерів не визнавати результати виборів у Держдуму РФ в частині голосування на території окупованого Криму.

Член комітету Європарламенту з питань закордонних справ Міхаель Галер заявив, що в Європарламенті не приймуть жодного депутата Держдуми РФ, незаконно обраного на виборах в тимчасово окупованому Криму.

Міністр закордонних справ Канади Стефан Діон заявив, що Канада не визнає вибори в Держдуму РФ на території окупованого Криму.

У МЗС Польщі заявили, що проведення виборів в Держдуму РФ в окупованому Криму ставить під сумнів їх легітимність.