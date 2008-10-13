У залі суду, де слухають справу про вибори, шукали зброю

Представники БЮТ в Апеляційному адміністративному суді Києва сьогодні під час судового засідання заявили відвід судді Михайлу МЕЖЕВИЧУ, який є головою колегії суддів, що розглядає скаргу Секретаріату Президента щодо призупинення дії Указу глави держави про проведення дострокових парламентських виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомила заступник глави Секретаріату Президента Марина СТАВНІЙЧУК під час перерви в судовому засіданні у зв’язку з тим, що колегія суддів через вказане клопотання пішла до кімнати для нарад.

Водночас М.СТАВНІЙЧУК висловила подив, чому представники БЮТ заявили клопотання про відвід лише голові колегії суддів, а не всьому її складу. При цьому вона висловила думку, що це вчергове свідчить про намагання БЮТ затягнути судовий розгляд скарги. «Сьогодні ми є свідками того, як затягується процес», - сказала М.СТАВНІЙЧУК. При цьому вона зауважила, що суд навіть не перейшов до розгляду справи по суті, а розглядає лише процесуальні питання.

Разом з тим М.СТАВНІЙЧУК наголосила, що адміністративні суди не мають повноважень розглядати такі справи, такого роду справи повинен розглядати Конституційний Суд України.

Звертаючись до народних депутатів, М.СТАВНІЙЧУК закликала їх надати можливість суду почати розгляд справи по суті.

Крім того, М.СТАВНІЙЧУК спростувала інформацію представника БЮТ в суді Валерія ПИСАРЕНКА стосовно того, що у залі суду перебувають невідомі озброєні люди. За словами М.СТАВНІЙЧУК, головуючий на судовому засіданні дав розпорядження судовій міліції перевірити охорону, яка присутня в залі, на наявність зброї. Після відповідної процедури зброї у присутніх в залі суду не було виявлено.

Також М.СТАВНІЙЧУК спростувала інформацію окремих політичних сил про те, що нібито на Апеляційний адміністративний суд Києва та на Вищий адміністративний суд України чиниться тиск. «Тиску на суд сьогодні не чинить ніхто», - сказала вона.

У свою чергу, в інтерв’ю журналістам В.ПИСАРЕНКО зазначив, що Апеляційний адмінсуд Києва до четверга не має права розглядати скаргу Секретаріату Президента. Крім того, він зауважив, що суд не задовольнив жодного клопотання БЮТ та не взяв до розгляду звернення ще 30 осіб, які зацікавлені у позитивному вирішенні позову БЮТ.

Також В.ПИСАРЕНКО зауважив, що за наявною у нього інформацією, сьогодні один із керівників Вищого адміністративного суду України зізнався в тому, що на нього здійснюється тиск, для чого надав для перевірки МВС відповідні телефони, за якими до нього телефонували.

Крім того, В.ПИСАРЕНКО зазначив, що на цю п’ятницю заплановано засідання Ради суддів, на якій планується розглянути питання про звільнення з посади голови ВАСУ Олександра ПАСЕНЮКА.

Говорячи про події, які відбуваються в Апеляційному адмінсуді столиці, В.ПИСАРЕНКО зазначив, що «в цьому ми (БЮТ) бачимо змову суду, Генеральної прокуратури і СБУ».