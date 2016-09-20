Обама на засіданні Генасамблеї ООН: Ми бачимо спроби Росії силою відновити колишню славу
19:50, 20 вересня 2016Політика
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Барак Обама виступив з останньою промовою на Генасамблеї ООН на посаді президента США.
REUTERS
Цитату президент США наводять журналісти в Twitter.
«Ми бачимо, що Росія намагається повернути колишню славу силою», - сказав Обама.
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Пряма трансляція сесії іде на сайті ООН.
Промова Обами на засіданні Генасамблеї ООН - це восьма і остання промова на посту президента США.
Як повідомляв УНІАН, раніше глава МЗС України заявив, що в кулуарах Генеральної асамблеї ООН відбудеться зустріч президентів Петра Порошенка і Барака Обами.
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