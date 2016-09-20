Обама: Зовнішнього впливу на зміну влади в Україні у 2014 році не було

Про це він сказав під час виступу в рамках 71-ї сесії Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку (відео його виступу розміщено на сайті Білого дому).

"У Європі прогрес у тих країнах колишнього радянського блоку, які прийняли демократію, робить ці країни відмінними від тих, які цього не зробили. Врешті-решт громадяни України вийшли на вулиці не через те, що їм був нав'язаний якийсь сценарій з-за кордону. Вони вийшли на вулиці, тому що їхні керівники були продажними", - наголосив Обама.

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У зв'язку з цим президент США зазначив, що українці вимагали змін, тому що вони бачили, як покращується життя людей у країнах Балтії та Польщі, де суспільства є більш ліберальними, демократичними та відкритими.

Як повідомляв УНІАН, Російська Федерація постійно звинувачувала США та Європейський Союз в організації "державного перевороту" у лютому 2014 року.