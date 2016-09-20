В ЕС ожидают от Украины продолжения процесса улучшения избирательного права
Голова Представництва Європейського Союзу в Україні Г'ю Мінгареллі заявляє, що у Євросоюзі очікують від України продовження покращення виборчого законодавства.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час робочої сесії четвертого засідання Парламентського комітету асоціації Україна - Європейський Союз.
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"Також дуже важливо, щоб ви продовжували покращувати умови, на основі яких проводитимуться у вашій країні вибори", - сказав Мінгареллі.
У зв'язку з цим він сказав, що у ЄС вважають, що "зараз важливо гармонізувати виборче законодавство, щоб забезпечити узгодженість, стабільність і довіру до виборчого процесу, та щоб уникати внесення змін під час проведення повторних виборів".
Окрім того, посол вважає важливим враховувати рекомендації Венеціанської комісії у питаннях реформування виборчого законодавства.