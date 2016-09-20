В ЄС обіцяють підтримувати "усі зацікавлені сторони" для реалізації Мінських угод

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час засідання робочої сесії четвертого засідання Парламентського комітету асоціації Україна - Європейський Союз.

Як зазначив посол, у питаннях, які стосуються конфлікту на сході України, кінцева мета, яку відстоює Євросоюз, полягає у тому, щоб забезпечити відновлення територіальної цілісності України.

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"Для того, щоб це відбулося, ми не бачимо будь-яких альтернатив Мінськім угодам, і з цієї причини ЄС підтримуватиме усі зацікавлені сторони, які залучені до реалізації Мінську, а саме "Нормандську четвірку", Тристоронню контактну групу та її підгрупи, ОБСЄ", - наголосив посол.

"Ви можете покладатися на нас, ми зробимо усе можливе", - додав Мінгареллі.