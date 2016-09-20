В ЄС обіцяють підтримувати "усі зацікавлені сторони" для реалізації Мінських угод
Голова Представництва Європейського Союзу в Україні Г'ю Мінгареллі наголошує, що у Європейському Союзі не бачать альтернатив Мінським угодам для відновлення територіальної цілісності України.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час засідання робочої сесії четвертого засідання Парламентського комітету асоціації Україна - Європейський Союз.
Як зазначив посол, у питаннях, які стосуються конфлікту на сході України, кінцева мета, яку відстоює Євросоюз, полягає у тому, щоб забезпечити відновлення територіальної цілісності України.
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"Для того, щоб це відбулося, ми не бачимо будь-яких альтернатив Мінськім угодам, і з цієї причини ЄС підтримуватиме усі зацікавлені сторони, які залучені до реалізації Мінську, а саме "Нормандську четвірку", Тристоронню контактну групу та її підгрупи, ОБСЄ", - наголосив посол.
"Ви можете покладатися на нас, ми зробимо усе можливе", - додав Мінгареллі.