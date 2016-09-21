Аваков закликає депутатів змінити дію "закону Савченко"

Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.

"Я за гуманізм, але проти потурання рецидивістам. Ми не можемо собі дозволити в нинішній ситуації бути ліберальними до людей, які скоюють тяжкі злочини - це підриває основи безпеки в суспільстві й провокує зростання злочинності. Звертаюся до парламентаріїв, і прошу і вимагаю - як хочете, але треба негайно втрутитися і змінити дію цього закону!", - наголосив міністр.

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Аваков зазначив, що на сьогодні за "законом Савченко" від подальшого відбування покарання звільнено 8 200 засуджених і ув'язнених. Водночас 34 000 підлягають звільненню з місць ув'язнення за рік.

"Із зазначеної кількості вже вийшли - 785 вже викриті у вчиненні злочинів, з яких 22 - за умисне вбивство, 18 - завдання ВТУ, 10 -зґвалтування, 405 – за крадіжки, 131 – за пограбування, 66 - збройні розбої, 39 - шахрайство, 20 - хуліганство й інші злочини. І це тільки викриті, ті, кого вдалося затримати ...а, виходячи з поточної статистики розкриття, ...на жаль мінімум, стільки ж залишаються за кадром нашої уваги", - написав очільник МВС.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада в листопаді 2015 року прийняла Закон "Про внесення змін до Кримінального кодексу щодо вдосконалення порядку зарахування судом строку попереднього ув'язнення в строк покарання", автором якого була народний депутат Надія Савченко.

Документ набув чинності 24 грудня 2015 року.

Згідно із "законом Савченко", один день попереднього ув'язнення зараховується за два дні позбавлення волі.

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У Генпрокуратурі заявили, що цей закон дав змогу достроково вийти на свободу і суттєво зменшити строки відбування покарання небезпечним злочинцям. У Мін'юсті заявили, що готові розробити законопроект про внесення змін до так званого "закону Савченко" з тим, щоб він не поширювався на засуджених за особливо тяжкі злочини.

Напередодні прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що уряд найближчим часом представить парламенту пропозиції щодо скасування "закону Савченко" або внесення до нього змін.