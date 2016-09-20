Гройсман виступив за скасування чи зміну "закону Савченко"

Про це він сказав в ефірі телеканалу ICTV, передає Українська правда.

"Я вважаю, що закон, який був поданий в український парламент, який спростив відповідальність злочинців (...) дав можливість десяткам тисяч злочинців вийти сьогодні на свободу (...) в своїй більшості ці люди звільнені за "законом Савченко". Цих людей випускають, і вони (знову) починають вбивати, грабувати і ґвалтувати тощо", - заявив Гройсман.

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За його словами, уряд найближчим часом ініціює скасування "закону Савченко" або його зміну.

Також Кабмін має намір ініціювати виділення 330 млн гривень на підвищення зарплат співробітникам карного розшуку.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада в листопаді 2015 року прийняла Закон «Про внесення змін до Кримінального кодексу щодо вдосконалення порядку зарахування судом строку попереднього ув'язнення в строк покарання», автором якого був народний депутат Савченко. Документ набув чинності 24 грудня 2015 року.

Згідно «закону Савченко», один день попереднього ув'язнення зараховується за два дні позбавлення волі. У Генпрокуратурі заявили, що виступають за внесення змін до «закону Савченко». У ГПУ вважають, що цей закон дозволив достроково вийти на свободу і істотно зменшити терміни відбування покарання небезпечним злочинцям.

30 червня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що МВС і Мін'юст розробили пропозиції щодо коригування «закону Савченко» в частині амністії рецидивістів і осіб, що вчинили тяжкі злочини.