Порошенко на зустрічі з прем'єром Японії засудив ядерні випробування КНДР

Як повідомляє прес-служба президента, в ході робочого візиту до США він провів зустріч з Абе.

Порошенко подякував главі японського уряду за незмінну позицію Японії щодо підтримки територіальної цілісності та суверенітету України, у тому числі в рамках головування країни у «Великій сімці».

Лідери двох країн обговорили хід реалізації домовленостей, досягнутих під час офіційного візиту президента України до Японії в квітні цього року.

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Була відзначена важливість прискорення спільної роботи з визначення масштабних проектів в Україні у сфері енергетичної безпеки, інфраструктури та екології для залучення японських фірм та інвесторів.

Порошенко й Абе приділили увагу підготовці до проведення Року Японії в Україні в 2017 році.

"Співрозмовники домовилися розглянути можливість подальшої лібералізації візового режиму для громадян України", - сказано також у повідомленні.

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Крім того, глава української держави та прем’єр Японії обмінялися думками щодо окремих питань взаємодії двох країн в рамках Ради безпеки ООН.

Порошенко й Абе також обговорили проблеми глобальної безпеки, зокрема засудили ядерні випробування Північною Кореєю.