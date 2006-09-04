Членів “Нашої України” примушують вступати до нової коаліції

Народний депутат, член фракції «Наша Україна» Микола КАТЕРИНЧУК заявляє, що членам його фракції, які відмовляються вступати у нову коаліцію, запропонували здати депутатські мандати.

Як передає кореспондент УНІАН, в інтерв’ю журналістам М.КАТЕРИНЧУК наголосив, що такий тон вимог не є конструктивним і, на його думку, це ще більше ускладнить пошук компромісу всередині фракції.

Відповідаючи на запитання, чи готовий він скласти мандат, М.КАТЕРИНЧУК зазначив: «На щастя, мандати нам давав народ України під ті зобов’язання, які ми давали перед ним, а ми казали, що ми не будемо зраджувати Майдан, а вступ у коаліцію з Партією регіонів ми вважаємо зрадою своїх виборців», і додав, що люди, які мають якісь принципи, цього не зроблять.

За його оцінками, близько 10 депутатів не збираються вступати у коаліцію. Водночас М.КАТЕРИНЧУК зауважив, що на цих депутатів чинять психологічний тиск, тому говорити про точну кількість дуже важко.

На запитання щодо проекту створення нової партії М.КАТЕРИНЧУК відповів, що журналіст газети “Коммерсант-Украина” не зовсім коректно передав зміст розмови. За його словами, йшлося про загальні питання, які стосуються будівництва нових партій, і мова не йшла про «Нашу Україну», а були розмірковування над тим, чи взагалі є місце новим політичним проектам в існуючому політичному спектрі. М.КАТЕРИНЧУК, за його словами, тоді сказав виключно теоретично, що для нових політичних проектів місце завжди є.

«Некоректно журналіст зробив, але я думаю, він виправиться. Я до цього не маю жодного відношення», - підкреслив М.КАТЕРИНЧУК.

Як повідомляв УНІАН, за даними газети «Коммерсант-Украина», колишній прем`єр-міністр Юрій ЄХАНУРОВ і перший заступник глави Секретаріату Президента Іван ВАСЮНИК ініціюють створення в Україні нової політичної партії праволіберальної або ліберально-консервативної ідеологічної спрямованості. Як писала газета, «до створення нової партії причетні також народний депутат Микола КАТЕРИНЧУК, лідер «Християнсько-демократичного союзу» Володимир СТРЕТОВИЧ і колишній віце-прем`єр В’ячеслав КИРИЛЕНКО. Всі вони підтвердили інформацію про те, що подібні проекти обговорюються». За інформацією джерела в блоці «Наша Україна», також ведуться бесіди з Юрієм ЛУЦЕНКОМ і Віталієм КЛИЧКОМ.