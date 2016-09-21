Україна втратить вкрадені попередньою владою активи, якщо їх повернення блокуватиме ВР - Гройсман

Про це сказав, виступаючи в парламенті, прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

Він нагадав, що Кабмін вніс на розгляд парламенту оновлений проект закону про конфіскацію коштів і розраховує на конструктивну та результативну дискусію щодо законопроекту, а також подальше його ухвалення.

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«Кошти, які були вкрадені, повинні бути повернені. Це наш обов'язок. Я не уявляю, хто візьме на себе відповідальність, якщо ці кошти зникнуть», - сказав Гройсман.

Він також звернув увагу, що загалом обсяг вкрадених активів - близько 40 мільярдів гривень. При цьому в проект бюджету 2017 року закладено близько 10 мільярдів гривень із цих грошей.

«Але ці ресурси - в розмірі 40 мільярдів гривень - має бути витрачено на розвиток економіки, підвищення обороноздатності та підвищення соціальних стандартів», - підкреслив глава уряду.