БЮТ стверджує, що членів ЦВК під дулами автоматів ведуть на засідання

Народний депутат від БЮТ Андрій КОЖЕМ’ЯКІН стверджує, що бійці спецпідрозділу «Альфа» у приміщенні Центральної виборчої комісії завдали тілесних ушкоджень трьом народним депутатам: Володимиру ПОЛОХАЛУ, Олегу ЛЯШКУ та БОНДАРЕНКУ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це А.КОЖЕМ’ЯКІН заявив сьогодні журналістам біля приміщення Апеляційного адміністративного суду Києва.

За його словами, вранці до приміщення ЦВК, за інформацією, яку мають на цей час народні депутати, зайшли близько 60 співробітників Управління державної охорони, слідом за ними прибули ще близько 40 бійців спецпідрозділу «Альфа».

А.КОЖЕМ’ЯКІН зазначив, що зараз група депутатів з близько 20 осіб, яка знаходилась в Апеляційному адмінсуді столиці, виїжджає до ЦВК «для того, щоб захистити колег і встановити законність».

Як повідомляв УНІАН, народний депутат від БЮТ О.ЛЯШКО заявив, що спецпідрозділ «Альфа» у повному озброєнні та люди з Управління державної охорони зранку заблокували приміщення ЦВК.

За його словами, «під ЦВК присутня «Альфа», сюди ж нагнали три автобуси людей з Управління державної охорони, очолюваного ГЕЛЕТЕЄМ».

«Вони не дають народним депутатам зайти до приміщення, і практично під дулами автоматів змушують членів ЦВК зібратися на засідання», - додав О.ЛЯШКО.

За його словами, присутність спецпідрозділів під ЦВК у всеозброєнні свідчить про те, що це засідання мають намір провести за будь-яку ціну.

«Ми будемо робити все, щоб законність не порушувалася незалежно від того, хто яку посаду займає», - сказав народний депутат.