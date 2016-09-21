У "Відродженні" виступили за збереження спецрежиму для невеликих аграріїв

Про це під час розгляду проекту держбюджету на 2017 рік у Верховній Раді заявив керівник депутатської групи «Партія «Відродження» Віталій Хомутиннік.

За його словами, в Бюджеті на наступний рік немає відповіді на питання, що буде далі з українським селом.

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«З 1 січня наступного року буде повністю змінена система оподаткування, і заберуть спеціальний режим оподаткування для селян. Є великі сумніви, що гроші, які закладаються в бюджеті на підтримку аграріїв на рівні 5,5 млрд, дійдуть до тих, кому вони дійсно потрібні. Наша позиція буде полягати в тому, щоб залишити спеціальний режим для малих підприємств, визначити певні критерії для цих підприємств», - заявив народний депутат.

Віталій Хомутиннік також закликав уряд уточнити прогноз доходів на наступний рік, оскільки, на його думку, він виписаний надто оптимістично.

«3% зростання ВВП на фоні того, що ніхто в уряді не займається економікою, я думаю, що це занадто оптимістичні прогнози. Є побоювання, що не буде тих 130 млрд грн, які додатково порахували в бюджеті. Тоді ми будемо змушені переглядати бюджет в середині наступного року чи наприкінці», - сказав він.

Нардеп відзначив позитив у тому, що Кабмін подав проект бюджету вчасно, а не став відкликати документ, як зазвичай робили попередні уряди, та одразу почав працювати з комітетами і фракціями.