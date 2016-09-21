Виступ Порошенка на засіданні Генасамблеї ООН: фоторепортаж Reuters

Генеральна асамблея ООН є головним дорадчим органом ООН. До неї входять представники всіх держав-членів організації, кожна з яких має один голос.

Читайте такожПорошенко вказав на критичну необхідність реформувати Радбез ООН, зокрема у використанні права вето

Рішення з важливих питань, таких як питання миру і безпеки або прийом нових членів, вимагають більшості у дві третини голосів. Рішення з інших питань приймаються простою більшістю.

Як повідомляв УНІАН, 71-а сесія Генасамблеї ООН почала роботу в штаб-квартирі всесвітньої організації в Нью-Йорку 13 вересня. Головою 71-ї сесії обрано дипломата з Фіджі Пітера Томсона.