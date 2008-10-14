Кучмі Україна вже нагадує республіку батька Махна

Екс-президент України Леонід КУЧМА радить прем’єр-міністру України Юлії ТИМОШЕНКО оскаржувати указ Президента про дострокове припинення повноважень Верховної Ради і призначення позачергових виборів у Конституційному суді.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні журналістам у Києві.

“На мій погляд, указ Президента України про розпуск парламенту був абсолютно конституційним. Якщо у когось виникають сумніви, то будь ласка - оскаржуйте у Конституційному суді, хай там розглядають. А займатися рейдерством, як це лунає останні дні, у судовій гілці влади абсолютно неприпустимо і має загрозу для України в цілому”, - наголосив Л.КУЧМА.

Екс-президент зауважив, що дії українських політиків йому багато в чому є незрозумілим, і Україна йому сьогодні нагадує "республіку батька Махна". “В Україні присутня така влада, що незрозуміло, кому вона належить”, - зауважив Л.КУЧМА.

На запитання УНІАН, чи мав право Президент, у свою чергу, ліквідовувати Окружний адміністративний суд Києва, Л.КУЧМА відповів: “Сьогодні багато таких вчинків з боку і Президента, і уряду незрозумілих, з ними повинні розбиратися спеціальні наукові установи. Але це не міра: “Якщо ви так, то й я так”. Поспішати з такими кардинальними рішеннями як реформування судової гілки влади у столиці України - не зовсім коректно”.

Як повідомляв УНІАН, 10 жовтня Окружний адміністративний суд міста Києва за позовом БЮТ припинив дію указу Президента «Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України VI скликання і призначення позачергових виборів». Суд також заборонив Центральній виборчій комісії проводити будь-які засідання, пов`язані з організацією позачергових виборів до ВР.

13 жовтня Президент Віктор ЮЩЕНКО своїм указом ліквідував Окружний адміністративний суд міста Києва. Цим самим указом Президент з 14 жовтня утворив Центральний окружний адміністративний суд міста Києва в кількості 37 суддів і Лівобережний окружний адміністративний суд міста Києва в кількості 22 суддів.