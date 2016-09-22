Сьогодні Рада розгляне низку законопроектів щодо енергетики (наживо)

Як передає кореспондент УНІАН, загалом сьогодні передбачається розглянути значну кількість законопроектів, які стосуються питань паливно-енергетичного комплексу. Зокрема, це буде і законопроект про ринок електричної енергії України.

Також парламент сьогодні розглядатиме питання призначення позачергових місцевих виборів, обрання та звільнення суддів.

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Крім того, планується ухвалити закон про Єдиний державний реєстр військовозобов`язаних.

Як повідомляв УНІАН, 21 вересня Верховна Рада України прийняла до розгляду підготовлений урядом проект державного бюджету на 2017 рік, який прем'єр-міністр Володимир Гройсман назвав "чесним та реалістичним".