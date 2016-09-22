Члену ВРЮ, який, за словами Луценка, вимагав півмільйона доларів, суд призначив заставу у понад 3,8 мільйона гривень

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну ухвалу сьогодні ввечері оголосив слідчий суддя Печерського суду райсуду Світлана Шапутько.

«Суд постановив відмовити у задоволенні клопотання Генеральної прокуратури України щодо обрання Павлу Гречківському запобіжного заходу у вигляді арешту з правом внесення застави у сумі 12,7 млн грн, а натомість обрати підозрюваному запобіжний захід у вигляді внесення застави в сумі 3,895 мнл грн», - зазначається в рішенні суду.

При цьому в судовому документі наголошується, що такий запобіжний захід Гречківському обрано з урахуванням його матеріального статку, позитивних характеристик з місця роботи та від Національної асоціації адвокатів України, до якої він належить.

Крім того, суд у своєму рішенні вказує на те, що сторона обвинувачення не надала суду грунтовних доказів того, що існують ризики відносно того, що підозрюваний за наявності обрання для нього більш м’якого запобіжного заходу не буде з’являтися до органів слідства, чинити тиск на свідків, понятих потерпілого та іншого обвинуваченого, який фігурує в даній справі.

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За рішенням суду застава може бути внесена підозрюваним або іншими фізичними чи юридичними особами впродовж 5-денного терміну з дня оголошення рішення. Також ухвала суду може бути оскаржена в апеляційному порядку впродовж 5 діб.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 22 вересня, Генеральна прокуратура повідомила, що члену Вищої ради юстиції Гречківському висунуто підозру за ст. 190 Кримінального кодексу України (замах на шахрайство).

Напередодні генеральний прокурор України Юрій Луценко повідомив, що Департамент справ у сфері економіки ГПУ разом з Департаментом "К" Служби безпеки викрили одного з членів Вищої ради юстиції у вимаганні 500 тис. доларів за незаконний вплив на судове рішення.

"Затримано посередника - арбітражного керуючого Мін’юсту, який у змові з членом ВРЮ отримав 150 тис. доларів", - зазначив генпрокурор.

Гречківський був обраний на посаду члена ВРЮ від адвокатської спільноти на з'їзді адвокатів.