Викритий у вимаганні $500 тисяч член ВРЮ стверджує, що справа проти нього сфабрикована

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в коментарі журналістам по завершенню судового засідання, на якому йому було обрано запобіжний захід у вигляді застави в сумі понад 3,8 млн грн.

«Доказів стосовно мене ніяких особливих немає. Та їх і не могло бути, оскільки ніяких правопорушень я не здійснював», - запевнив Гречківський.

За його словами, в суді він надав документи про те, що отримував погрози як член Вищої ради юстиції, починаючи з лютого цього року.

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Також Гречківський сказав, що він повідомляв про це своєму керівництву і подавав відповідні заяви.

Він повідомив, що на судовому засіданні назвав прізвища осіб, які чинили на нього тиск.

«Я вважаю, що це замовна справа. Я чекав і писав свої заяви ще у квітні місяці про те, що стосовно мене, за моєю інформацією, готується якась провокація. І я це підтвердив в заяві від 5 вересня голові Вищої ради юстиції, вказавши конкретних посадових осіб з Міністерства внутрішніх справ та Генпрокуратури, які мені погрожували. Я назвав, хто саме робив ці погрози», - додав Гречківський.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні раніше Генеральна прокуратура повідомила, що члену Вищої ради юстиції Гречківському висунуто підозру за ст. 190 Кримінального кодексу України (замах на шахрайство).

Напередодні генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що Департамент справ у сфері економіки ГПУ разом з Департаментом "К" Служби безпеки викрили одного з членів Вищої ради юстиції у вимаганні 500 тис. доларів за незаконний вплив на судове рішення.

"Затримано посередника - арбітражного керуючого Мін’юсту, який у змові з членом ВРЮ отримав 150 тис. доларів", - зазначив генпрокурор.

Гречківський був обраний на посаду члена ВРЮ від адвокатської спільноти на з'їзді адвокатів.