Викритий у вимаганні $500 тисяч хабара член ВРЮ виступав за таємні декларації

"Ще кілька тижнів тому цей топ-хабарник скиглив про те, що потрібно приховати від зайвих очей деякі розділи декларацій чиновників, дослівно: "Потрібно вносити зміни стосовно публічності деяких розділів декларації і встановити відповідальність за їх розкриття. Держава повинна захистити людей, які на неї працюють". Це заява можновладця, якого піймали на хабарі в півмільйона (!!) доларів", - повідомляє Центр протидії корупції.

"Це слова класичного чиновника, якому є що приховувати: мільйонні доходи, помешкання площею 363 квадрати, автомобілі Maybach, Land Rover, Mercedes і BMW, 38 мільйонів у вигляді внесків в цілому конгломераті фірм (bit.ly/2cqdt3r). Державного діяча, який звик не обтяжувати себе якимись поясненнями і легко вписувати прибуток в 5 мільйонів в графу "інші доходи". Це той самий колишній член "молодої команди" Черновецького і бізнес-партнер Мартиненка, який не соромиться світити годинник вартістю 400 тисяч євро", - говориться у повідомленні організації.

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"Такі гречківські, для яких державна служба - це прибутковий бізнес, бояться повноцінного електронного декларування як вогню. Затримання цього горе-юриста на хабарі - це зайвий доказ того, що доходи і стиль життя гречківських, чаусів, корнійців і їм подібних повинні неодмінно бути під мікроскопом у суспільства", - резюмує Центр протидії корупції.

Як повідомляв УНІАН, 21 вересня генеральний прокурор України Юрій Луценко повідомив, що Департамент справ у сфері економіки ГПУ разом з Департаментом "К" Служби безпеки викрили одного з членів Вищої ради юстиції у вимаганні 500 тис. доларів за незаконний вплив на судове рішення.

Пізніше стало відомо, що йдеться про Павла Гречківського. Йому висунуто підозру за ст. 190 Кримінального кодексу України (замах на шахрайство).

Гречківський був обраний на посаду члена ВРЮ від адвокатської спільноти на з'їзді адвокатів. У 2012 році Гречківський був призначений почесним консулом Мальти в Україні.

Раніше Центр протидії корупції повідомив, що на розгляд Верховної Ради незабаром можуть винести законопроект, який закриє публічний доступ до низки важливих відомостей з електронних декларацій чиновників.