Ранок у Раді почався з бійки між депутатами Гончаренком та Скориком (відео)

Як передає кореспондент УНІАН, Гончаренко підійшов до місця, де сидить Скорик, із пакетом сухарів, натякаючи на те, що Скорик має сидіти у в'язниці. В результаті почалася спочатку словесна перепалка, а потім штовханина, і сухарі розсипалися по робочому місці та по підлозі.

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Драка в Раде. Депутаты от Оппоблока засыпают сухарями Гончаренко, которые он принес Скорику https://t.co/q3bXML13ZG — 112.ua (@news112ua) September 23, 2016

Як відомо, вчора генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив про звернення з поданням до ВР щодо позбавлення Скорика депутатської недоторканності.