Ранок у Раді почався з бійки між депутатами Гончаренком та Скориком (відео)

10:24, 23 вересня 2016
Політика
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У сесійній залі Верховної Ради перед початком засідання відбулася штовханина між народними депутатами України Олексієм Гончаренком (фракція БПП) та Миколою Скориком (фракція "Опозиційний блок").

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Як передає кореспондент УНІАН, Гончаренко підійшов до місця, де сидить Скорик, із пакетом сухарів, натякаючи на те, що Скорик має сидіти у в'язниці. В результаті почалася спочатку словесна перепалка, а потім штовханина, і сухарі розсипалися по робочому місці та по підлозі.

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Як відомо, вчора генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив про звернення з поданням до ВР щодо позбавлення Скорика депутатської недоторканності.

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