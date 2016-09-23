Ранок у Раді почався з бійки між депутатами Гончаренком та Скориком (відео)
10:24, 23 вересня 2016Політика
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У сесійній залі Верховної Ради перед початком засідання відбулася штовханина між народними депутатами України Олексієм Гончаренком (фракція БПП) та Миколою Скориком (фракція "Опозиційний блок").
Бійка між депутатами Гончаренком та Скориком / скріншот
Як передає кореспондент УНІАН, Гончаренко підійшов до місця, де сидить Скорик, із пакетом сухарів, натякаючи на те, що Скорик має сидіти у в'язниці. В результаті почалася спочатку словесна перепалка, а потім штовханина, і сухарі розсипалися по робочому місці та по підлозі.
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Драка в Раде. Депутаты от Оппоблока засыпают сухарями Гончаренко, которые он принес Скорику https://t.co/q3bXML13ZG— 112.ua (@news112ua) September 23, 2016
Як відомо, вчора генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив про звернення з поданням до ВР щодо позбавлення Скорика депутатської недоторканності.
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