Луценко: Справа Скорика не може обмежитися епізодом побиття демонстрантів в Одесі

Як передає кореспондент УНІАН, про це Луценко повідомив сьогодні в Одесі на прес-конференції.

«Справа Скорика не може обмежитися лише епізодом побиття демонстрантів. Я особисто думаю, що слідство дуже глибоко вивчатиме його роль в організації сепаратизму в цьому (в Одеському – УНІАН), і не тільки в цьому регіоні. Це означає продовження нашої справи проти Єфремова... Це кілька складових одного злочинного ланцюга», - сказав Луценко.

За його словами, в цьому «ланцюгу» - розвал української армії та СБУ, узурпація влади, розкрадання країни і «практично продаж суверенітету України за тримільярдний кредит від Путіна», а також – заклики з РФ екс-президента країни Віктора Януковича ввести в Україну російські війська. Також генпрокурор вважає складовою переліченого організацію так званої «російської весни» в Харкові, Одесі та інших містах і збройний сепаратизм.

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«І в момент, коли ми були за півкроку від придушення цього сепаратистського повстання, - вторгнення в тил військам російських окупаційних військ, які мали колосальні переваги над нашим контингентом у тому регіоні. Все це - один ланцюг», - акцентував Луценко.

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні генпрокурор заявив про намір наступного тижня внести до Верховної Ради подання про зняття недоторканності з народного депутата від фракції «Опозиційний блок» Миколи Скорика.

За словами Луценка, він задоволений ходом розслідування справи щодо подій, які відбулися 19 лютого 2014 року, і слідство вважає Скорика, причетним до тих подій.

9 лютого 2014 року в Одесі журналістів, які знімали невеликий пікет представників Євромайдану під будівлею Одеської обладміністрації, побили озброєні кийками люди. В результаті нападу постраждали кілька десятків активістів і журналістів, кілька знімальних груп втратили техніки, яку розбили або відібрали.

Під час нападу, який відбувся у присутності кількох десятків міліціонерів, молодики вигукували: «Бити по голові і по камерах».

Після майже півгодинного побиття молодики з кийками поїхали на п'яти маршрутних таксі, на яких був номер 168 (номер одного з міських маршрутів). Перед відходом зловмисники розбили кілька припаркованих мотоциклів. Міліція не вдалася до жодних дій для їх затримання.