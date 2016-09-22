Луценко: Справа Скорика не може обмежитися епізодом побиття демонстрантів в Одесі
Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що «справа» депутата Верховної Ради Миколи Скорика, позбавлення депутатської недоторканності якого він має намір добитися, не може обмежитися епізодом побиття демонстрантів, які мали місце в Одесі 19 лютого 2014 року.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Луценко повідомив сьогодні в Одесі на прес-конференції.
«Справа Скорика не може обмежитися лише епізодом побиття демонстрантів. Я особисто думаю, що слідство дуже глибоко вивчатиме його роль в організації сепаратизму в цьому (в Одеському – УНІАН), і не тільки в цьому регіоні. Це означає продовження нашої справи проти Єфремова... Це кілька складових одного злочинного ланцюга», - сказав Луценко.
За його словами, в цьому «ланцюгу» - розвал української армії та СБУ, узурпація влади, розкрадання країни і «практично продаж суверенітету України за тримільярдний кредит від Путіна», а також – заклики з РФ екс-президента країни Віктора Януковича ввести в Україну російські війська. Також генпрокурор вважає складовою переліченого організацію так званої «російської весни» в Харкові, Одесі та інших містах і збройний сепаратизм.
Читайте також"Опоблоківець" Скорик відповів Луценку, який хоче позбавити його недоторканності
«І в момент, коли ми були за півкроку від придушення цього сепаратистського повстання, - вторгнення в тил військам російських окупаційних військ, які мали колосальні переваги над нашим контингентом у тому регіоні. Все це - один ланцюг», - акцентував Луценко.
Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні генпрокурор заявив про намір наступного тижня внести до Верховної Ради подання про зняття недоторканності з народного депутата від фракції «Опозиційний блок» Миколи Скорика.
За словами Луценка, він задоволений ходом розслідування справи щодо подій, які відбулися 19 лютого 2014 року, і слідство вважає Скорика, причетним до тих подій.
9 лютого 2014 року в Одесі журналістів, які знімали невеликий пікет представників Євромайдану під будівлею Одеської обладміністрації, побили озброєні кийками люди. В результаті нападу постраждали кілька десятків активістів і журналістів, кілька знімальних груп втратили техніки, яку розбили або відібрали.
Під час нападу, який відбувся у присутності кількох десятків міліціонерів, молодики вигукували: «Бити по голові і по камерах».
Після майже півгодинного побиття молодики з кийками поїхали на п'яти маршрутних таксі, на яких був номер 168 (номер одного з міських маршрутів). Перед відходом зловмисники розбили кілька припаркованих мотоциклів. Міліція не вдалася до жодних дій для їх затримання.