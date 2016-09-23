В БПП після вчорашньої бійки просили викликати в Раду батьків Парасюка

"Я думаю, що це (поведінка, - ред.) не підходить народному депутату в жодному разі. Треба ділом доводити. ... Можемо викликати батьків у ВР і зробити зауваження", - цитує Гончаренка "112 Україна".

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Незадовго після цієї заяви учасників бійки став сам заступник голови фракції БПП. Конфлікт виник через те, що Гончаренко хотів покласти сухарі на місце Миколи Скорика ("Опозиційний блок" - УНІАН), подання на якого хоче внести ГПУ. Так він натякав на можливе тюремне ув'язнення Скорика.

"Я приніс йому сухарі, бо йому вже треба якось звикати до цієї думки, що вони йому дуже знадобляться. Та поклав йому на його місце. ... Я приніс Скорику ці сухарі, щоб він просто зрозумів, що буде далі", - пояснив Гончаренко.

Як повідомляв УНІАН, увечері 22 вересня між народними депутатами Володимиром Парасюком і Олександром Вілкулом після ефіру на одному з телеканалів зав'язалася бійка. Пізніше Парасюк заблокував автомобіль Вілкула і влаштував перепалку з охоронцями нардепа. Парасюк пошкодив машину Вілкула, намагаючись виламати двері транспортного засобу, а також видряпавши "повідомлення" на капоті авто.