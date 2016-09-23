Печерський суд дозволив заочне засудження двох заступників Шойгу: прокуратура проведе спецрозслідування

Як повідомляє прес-служба Генпрокуратури України, відповідні клопотання суд задовольнив 22 та 23 вересня стосовно заступника міністра оборони РФ генерала армії Дмитра Булгакова та статс-секретаря – заступника міністра оборони РФ Миколи Панкова, які підозрюються у вчиненні злочинів проти України.

Уточнюється, що йдеться про злочини, передбачені ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України), ч. 4 ст. 27 ч. 1 ст. 111 (державна зрада) та ч. 2 ст. 437 (планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни) Кримінального кодексу України.

"Досудовим розслідуванням установлено, що Булгаков та Панков у лютому-березні 2014 року, діючи за попередньою змовою з іншими представниками влади РФ, вчинили умисні дії з метою зміни меж території України, підбурювали українських військовослужбовців до вчинення державної зради та сприяли веденню агресивної війни проти України. Підозрюваних оголошено в державний розшук, судом надано дозвіл на їх затримання та доставку в суд для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", - зазначається в повідомленні ГПУ.

У прокуратурі наголошують, що кримінальні правопорушення, інкриміновані Булгакову та Панкову, є особливо тяжкими злочинами проти основ національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, за вчинення яких передбачене покарання у вигляді довічного позбавлення волі.

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Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати ситуацію на Донбасі. РФ поставляє терористам "ДНР" і "ЛНР" озброєння і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська. Із середини квітня 2014 року в Луганській і Донецькій областях тривають бойові дії.

Для виправдання російської агресії Слідчий комітет РФ порушив кримінальні справи проти керівництва України і українських силовиків. Зокрема, справи порушено проти міністра оборони України Степана Полторака, начальника Генерального штабу ЗСУ Віктора Муженка, екс-командира Сухопутних військ України Анатолія Пушнякова, колишнього командувача Національної гвардії України Миколи Балана і низки інших громадян України.

30 вересня 2014 року Генеральна прокуратура України розпочала кримінальне провадження стосовно службових осіб Слідчого комітету РФ за сприяння терористичним організаціям "ДНР" і "ЛНР".

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8 серпня 2016 року Генпрокуратура України повідомила про підозру 18 представникам російської влади і керівництва збройних сил РФ у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, веденні агресивної війни та інших злочинах. Усіх 18 підозрюваних оголошено в розшук, готується клопотання до суду про їхнє затримання.

Підозри виписано, зокрема, раднику президента РФ Сергію Глазьєву, міністру оборони РФ Сергію Шойгу, заступнику міністра оборони РФ Дмитру Булгакову, начальнику Генерального штабу ЗС РФ Валерію Герасимову та іншим.