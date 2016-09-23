ГПУ оприлюднила відео по справі підозрюваного у вимаганні півмільйона доларів члена ВРЮ

Про це написала прес-секретар генерального прокурора Юрія Луценка Лариса Сарган на своїй сторінці в Facebook .

"Справа члена ВРЮ П. Гречковського. *На запису - 1 хв. 07 сек - чітко звучить прізвище людини з Майбаха. З дозволу процесуального керівника надаємо відеозапис, на якому зафіксовано первинні пояснення посередника щодо дійсних обставин вчиненого злочину", - написала вона.

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Як повідомляв УНІАН, вчора, 22 вересня, Генеральна прокуратура повідомила, що члену Вищої ради юстиції Гречковскому висунуто підозру за ст. 190 Кримінального кодексу України (замах на шахрайство).

Напередодні генеральний прокурор України Юрій Луценко повідомив, що Департамент справ у сфері економіки ГПУ спільно з Департаментом «К» Служби безпеки викрили одного з членів Вищої ради юстиції в здирстві 500 тис. доларів за незаконний вплив на судове рішення.

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«Затриманий посередник - арбітражний керуючий Мін'юсту, який у змові з членом ВРЮ отримала 150 тис. доларів», - зазначив генпрокурор.

Гречковський був обраний на посаду члена ВРЮ від адвокатського співтовариства на з'їзді адвокатів.