Дострокові вибори: сьогодні судового рішення не буде?

Київський апеляційний адмі­ністративний суд у п’ятницю має відновити слухання за скаргою секретаріату президента на ухвалу Окружного адміністративного суду столиці щодо призупинення дії указу про позачергові парламентські вибори. В цей час члени керівництва Центрвиборчкому кажуть, що спізнення з початком виборчої кампанії на тиждень не дозволить підготуватись до виборів до 7 грудня.

Представник юридичної депутатської групи фракції БЮТ Святослав Олійник радить не очікувати в п’ятницю якогось судового вердикту. За його словами, для будь-якого рішення з дотриманням всіх процесуальних норм суду просто не вистачить часу. Як пояснив Олійник, оскарження президентською стороною рішення Окружного адміністративного суду не стосується законності президентського указу, а лише факту прийняття позову БЮТ до розгляду:

«Зухвалими виглядають дії президента, коли він ліквідовує суд, звільняє суддю ще й дає команду порушити кримінальну справу в момент, коли справа, де президент є стороною, перебуває в провадженні в суді».

Напередодні міністр внутрішніх справ Юрій Луценко заявив про втручання в діяльність суддів Київського апеляційного адміністративного суду і навів на доказ списки телефонних розмов посадовців президентського секретаріату та суддями. Натомість, Юлія Тимошенко знову заявила, що готова «піти на будь-які умови» аби уникнути позачергових виборів.

Німецька хвиля