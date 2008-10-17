Ющенко представить свій антикризовий план на РНБО

На 20 жовтня призначене позачергове засідання Ради національної безпеки і оборони України.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Президента України із посиланням на речника глави держави Ірину ВАННИКОВУ.

«Сьогодні проводиться ґрунтовний аналіз антикризового плану стабілізації фінансової системи України та мінімізації негативного впливу на національну економіку світової фінансової кризи. Також розробляються інші питання порядку денного засідання», – сказала прес-секретар Президента.

Сьогодні, 17 жовтня, Президент України Віктор ЮЩЕНКО проведе зустріч із представниками Міжнародного валютного фонду, які готові надати Україні кредит у розмірі 14 млрд. дол. для стабілізації фінансового сектору держави.

Як повідомляв УНІАН, 15 жовтня В.ЮЩЕНКО заявив, що готовий представити на засіданні РНБО 17 жовтня свій план з нормалізації фінансової ситуації в країні і проситиме РНБО його підтримати.