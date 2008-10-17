У Ющенка спостерігають «класичну рейдерську атаку»

Керівник Служби з представництва в судах України інтересів Президента та створених ним консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів і служб Секретаріату глави держави Руслан КИРИЛЮК вважає, що перенесення засідання Київського адміністративного апеляційного суду з розгляду апеляційної скарги представників Секретаріату Президента на ухвалу щодо призупинення дії указу глави держави про розпуск парламенту з 17 на 21 жовтня свідчить про те, що БЮТ робить усе можливе для зриву позачергових виборів Верховної Ради.

Про це йдеться у переданому УНІАН повідомленні прес-служби Президента України.

Р.КИРИЛЮК нагадав, що перенесення дати розгляду відбулося за ініціативи представників БЮТ. Він вважає такі дії намаганням цієї політичної сили затягнути рішення суду. За його словами, вони є свідченням «класичної рейдерської атаки».

«У політичному сенсі це означає, що БЮТ робить усе можливе для зриву позачергових парламентських виборів. Очевидно, демократичні цінності для БЮТ абсолютно нічого не варті», – заявив Р.КИРИЛЮК.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Київський апеляційний адміністративний суд переніс на 21 жовтня на 11.00 розгляд скарги Секретаріату Президента України на ухвалу Окружного адміністративного суду столиці, якою призупинено дію указу Президента про призначення дострокових парламентських виборів.

Заступник глави Секретаріату Президента Марина СТАВНІЙЧУК зазначила, що перенесення засідання обумовлено необхідністю провести додаткові процесуальні дії.

Зокрема, як пояснила вона, представники БЮТ заявили суду клопотання про те, що необхідно розглянути ще близько 100 апеляційних скарг, які заявлені в адміністративному позові БЮТ народними депутатами від цієї політичної сили та звичайними громадянами України.