Робота щодо звільнення моряків з "Фаїни" триває безперервно - СП

У Секретаріаті Президента України запевняють, що робота щодо звільнення українських моряків – членів екіпажу судна "Фаїна" триває безперервно.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, за словами заступника глави Секретаріату Президента України Андрія ГОНЧАРУКА, «ножна година сьогодні використовується максимально ефективно заради звільнення українських моряків. Президент дав чіткий наказ - життя та здоров`я заручників є для нас безумовним пріоритетом».

«Можу вас запевнити - на сьогодні здійснюється цілий ряд міжвідомчих та оперативних заходів, зокрема, за участю відповідних уповноважених осіб з метою янайшвидшого вирішення цієї проблеми. Напружена робота триває постійно, планування і вироблення тих чи інших рішень відбуваються щодня. Сьогодні в Секретаріаті Президента відбудеться чергова експертно-оперативна нарада, на якій ми узгодимо подальші кроки в цьому напрямку», - зазначив А.ГОНЧАРУК.

За словами заступника глави Секретаріату, переговори з посередниками тривають. Водночас А.ГОНЧАРУК звернув увагу, що існує певна проблема, пов`язана з незрозумілою, а часто й відверто неконструктивною позицією деяких сусідніх країн.

«Окремі дії і заяви представників цих країн, зокрема в контексті недостатньої артикульованості власної позиції і її надмірної мінливості, викликають підозри у незацікавленості цих контрагентів у швидкому вирішенні проблеми із заручниками. Дивує те, що нездоровий інтерес до вантажу «Фаїни» є для декого актуальнішим ніж порятунок моряків, які знаходяться на борту захопленого піратами судна. Нас така позиція задовольнити не може», - наголосив А.ГОНЧАРУК.