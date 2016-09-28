ЗМІ: через смерть Переса президент Ізраїлю перериває візит в Україну
09:15, 28 вересня 2016Політика
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Президент Ізраїлю Реувен Рівлін перериває візит в Україну через смерть Шимона Переса.
Реувен Рівлін в Києві / REUTERS
Про це повідомляє "112 Україна".
За даними ЗМІ, вже сьогодні Рівлін повернеться до Ізраїлю.
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Президент Ізраїлю прибув в Україну 27 вересня, аби взяти участь у заходах до 75-ої річниці трагедії Бабиного Яру. Він зустрівся з президентом Петром Порошенком і виступив у Раді. Зокрема, він заявив про два злочини в Бабиному Яру: саме вбивство і знищення людей, а другий - приховування і знищення пам'яті. Рівлін підкреслив необхідність визнання антисемітизму і неприпустимість прославлення антисемітів.
Як повідомляв УНІАН, один з батьків-засновників Ізраїлю Шимон Перес помер у віці 93 років.
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