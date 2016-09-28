Безліч жертв Бабиного Яру так і залишаються безіменними - президент Ізраїлю

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час парламентських слухань на тему "75-ті роковини трагедії Бабиного Яру: уроки історії та сучасність".

"Є імена, багато імен, які ніколи не будуть віднайдені, незважаючи на безперечні зусилля знайти їх", - сказав Рівлін.

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Він зазначив, що у багатьох тисяч євреїв, замучених і вбитих у Бабиному Яру, "немає імен".

"Їх знищили під відкритим небом і ніхто не потурбувався записати їхні імена. Безіменні", - сказав президент Ізраїлю і наголосив, що більш ніж 33 тис. євреїв було вбито лише за два дні.

Рівлін наголосив, що йдеться про два злочини у Бабиному Яру: саме вбивство і знищення людей, а другий - приховування і знищення пам'яті.

"Близько 1,5 млн євреїв було вбито на території сучасної України під час Другої Світової Війни у Бабиному Яру і багатьох інших місцях. Їх розстрілювали в лісах біля ярів і ровів, зіштовхували в братські могили", - сказав президент Ізраїлю.

Крім того, він підкреслив необхідність визнання антисемітизму та неприпустимість прославлення антисемітів.