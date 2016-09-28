В Кабміні відреагували на звіт по МН17: Росія буде відповідати за катастрофу у міжнародному трибуналі

Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook.

За її словами, доповідь міжнародної слідчої групи щодо розслідування катастрофи малайзійського «Боїнга» у 2014 році свідчить про безпосередню причетність та участь Росії у цій катастрофі.

Читайте такожРакета, що знищила МН17, була завезена з Росії – слідство

«Висновки комісії точно вказують на безпосередню причетність та участь Росії у збитті MH17», - заявила віце-прем'єр.

«Переконана, Росія буде відповідати в міжнародному трибуналі за ці 298 невинних жертв цього злочину, як і відповідатиме за 10000 життів українських воїнів та цивільних громадян, вбитих російською зброєю, російськими регулярними військами та найманцями під керівництвом російських кадрових військових», - додала Климпуш-Цинцадзе.

Як повідомляв УНІАН, літак Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines, який виконував рейс MH17 з Амстердама до Куала-Лумпур, було збито 17 липня 2014 року над територією Донецької області.

Читайте такожСлідство точно встановило маршрут перевезення "Бука" з РФ до України (фото)

Загинули 298 осіб, які перебували на борту. Пасажирами рейсу були громадяни 10 країн. Більшість загиблих (196 осіб) – громадяни Нідерландів.

Рада безпеки Нідерландів 13 жовтня 2015 року оприлюднила звіт про причини цієї катастрофи. Встановлено, що літак був збитий зенітно-ракетним комплексом «Бук».

17 липня 2016 року президент України наголосив, що лише РФ перешкоджає розслідуванню катастрофи малайзійського «Боїнга».

До міжнародної спільної слідчої групи входять представники п’яти країн - Нідерландів, Австралії, Малайзії, Бельгії та України.

Сьогодні, 28 вересня спільна міжнародна слідча група з розслідування катастрофи літака рейсу МН17 «Малайзійських авіаліній» встановила, що літак був збитий російською ракетою «Бук», яка була ввезена в Україну з Росії, із підконтрольної бойовикам території Донбасу.