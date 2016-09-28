Міжнародне слідство встановило причетність Росії та проросійських бойовиків до катастрофи MH17

Як передає власний кореспондент УНІАН, такі дані були оприлюднені сьогодні у Нідерландах на прес-конференції Спільної слідчої групи щодо катастрофи МН17.

Глава слідчої групи Вільберт Пауліссен сказав: "Ми дійшли висновку, що МН17 був збитий ракетою 9М38, запущеною з "Бука", яка була ввезена з Російської Федерації і яка була повернута в Російську Федерацію".

За його словами, слідство точно встановило маршрут перевезення "Бука". "Слідство дійшло висновку, що територія була підконтрольна бойовиками", - підкреслив він. За словами Пауліссена, ракета була запущена в радіусі 6 кілометрів від села Сніжне Донецької області.

Читайте такожЗаступник генпрокурора відбув до Гааги, де сьогодні представлять результати розслідування краху МН17

"ЗРК був встановлений на пагорбі поля розміром 500 на 600 м поблизу селища Первомайське Донецької області. Як зазначено у звіті, це найвище місце в радіусі 5 км. Зазначена територія в липні 2014 р. контролювалася проросійськими сепаратистами", - йдеться у звіті, повідомляє "Дзеркало тижня".

"У загальних рисах оприлюднений документ підтвердив опубліковані в жовтні 2015 р. Висновки Ради безпеки Нідерландів (Dutch Safety Board, DSB), що визначив технічні причини аварії малайзійського літака", - йдеться в матеріалі.

Слідство зазначає: той факт, що зенітно-ракетна установка прибула в Україну з Росії і після того, як випустила ракету по MH17, повернулася назад в РФ, може говорити про участь російських солдат в управлінні комплексом.

Але, на думку слідчих JIT, те, що ЗРК "Бук" прибув з РФ і потім повернувся назад, не є самодостатнім, щоб висунути звинувачення. Щоб передати справу до суду, потрібно чітко визначити коло підозрюваних, ланцюжок підпорядкування і передачі наказів і т.д.

"Стало значно легше - нарешті справжня слідча група вказала на місце, звідки був запущений "Бук". Як ми і очікували, це було село Сніжне, сепаратистська територія. Вони також сказали, що ракета "Бук" була завезена із Росії в це село і відведена назад", - сказав журналістам за результатами зустрічі зі Спільною слідчою групою щодо катастрофи МН17 повідомив батько загиблої 17-тирічної Елсемейк Ганс де Борст..

Батько загиблої висловив сподівання, що ця справа буде направлена в Міжнародний кримінальний суд.

Нагадаємо, в Росії стверджували, що один український літак був в безпосередній близькості від MH17 в день катастрофи. Це було "підтверджено" даними російських радіолокаторів і декількома свідками з місцевих, які зуміли розгледіти в повітрі на висоті 10 км "один, а може і два Су-25".

Нагадаємо, в Росії стверджували, що один український літак був у безпосередній близькості від MH17 у день катастрофи. Це було підтверджено даними російських радіолокаторів і декількома свідками з місцевих, які зуміли розгледіти в повітрі на висоті 10 км ", а може і два Су-25".

Читайте такожП'ять країн підтвердили намір покарати винних у збитті MH17

Генеральний конструктор літака спростував російську версію катастрофи MH17 і підкреслив: Су-25 не може збити літак, що летить на висоті 10,500 метрів.

Слідство, проведене Радою безпеки Нідерландів, прийшло до висновку, що літак "Малазійських авіаліній" рейсу МН17 був збитий в повітрі над східною Україною ракетою "Бук".

Довідка УНІАН. 17 липня 2014 року в небі над Донецькою областю підтримувані Росією терористи збили літак «Боїнг-777» компанії Malaysia Airlines, що виконував рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Літак був збитий із зенітно-ракетного комплексу «Бук». Всі 298 осіб, які перебували на борту, загинули. Переважна більшість з них - 194 пасажирb були громадянами Нідерландів. 38 загиблих були громадянами Австралії. Літак впав у районі Шахтарська в зоні, що контролюється бойовиками. Тіла загиблих перевезли в Нідерланди для проведення впізнання та експертиз. 24 липня Україна делегувала розслідування катастрофи літака Нідерландам.