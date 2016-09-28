Клімкін про катастрофу MH17: російський "Бук" прийшов, вбив 298 людей й пішов

Про це голова українського зовнішньополітичного відомства написав у Twitter після представлення попередніх результатів Спільної слідчої групи з кримінального розслідування катастрофи літака "Боїнг 777" (рейс MH17).

"Російський "Бук" прийшов, вбив 298 людей і пішов. Російські війська прийшли, вбивають тисячі і теж мають піти. І обов'язково підуть", - заявив Клімкін.

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Довідка УНІАН. Літак Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines, який виконував рейс MH17 з Амстердама до Куала-Лумпур, було збито 17 липня 2014 року над окупованою бойовиками територією Донецької області.

Загинули 298 осіб, які перебували на борту. Пасажирами рейсу були громадяни 10 країн. Більшість загиблих (196 осіб) – громадяни Нідерландів.

Рада безпеки Нідерландів 13 жовтня 2015 року оприлюднила звіт про причини цієї катастрофи. Встановлено, що літак був збитий зенітно-ракетним комплексом «Бук».

Спільна слідча група у представленому 28 вересня 2016 року звіті повідомила, що літак був збитий російським зенітно-ракетним комплексом «Бук», ввезеним в Україну з Росії, із підконтрольної бойовикам території Донбасу.