Затримання в Москві екс-начальника київської ДАІ: прокуратура готує матеріали для екстрадиції до України

Як сьогодні повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури міста, таке рішення суд виніс 23 вересня 2016 р.

Також у прес-службі зауважили, що прокуратура Києва готує матеріали для екстрадиції в Україну Макаренка, якого минулого тижня затримали в аеропорту «Домодєдово».

Нагадується, що колишній посадовець з березня 2016 року перебував у міжнародному розшуку у зв’язку з розслідуванням, яке проводила столична прокуратура за фактами систематичного одержання ним неправомірної вигоди.

Зокрема, як установлено слідством, Макаренко спільно з начальником відділу реєстраційно-екзаменаційної роботи УДАІ МВС в Києві та при пособництві директора одного з ТОВ організували злочинну схему отримання хабарів від підпорядкованих ДАІ структур.

У квітні 2015 року Макаренку було оголошено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) та у подальшому оголошено у розшук.

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Як повідомляв УНІАН, 2 квітня 2015 року міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков поінформував, що правоохоронці припинили махінації працівників ДАІ, які базувалися на схемах отримання незаконних коштів у МРЕВ при оформленні автомобілів.

Міністр зазначив, що тоді було затримано начальника відділу організації реєстраційно-екзаменаційної роботи УДАІ МВС України в Києві - підполковника міліції Миколу Жебеля, але начальник столичного управління ДАІ полковник міліції Макаренко, який підозрюється в організації злочинної групи, залишив територію України в напрямку Білорусі. Його було оголошено у розшук.

Сьогодні стало відомо, що Макаренка 21 вересня затримали у московському аеропорту “Домодєдово”.