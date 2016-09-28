У Москві затримали екс-керівника столичної ДАІ Макаренка

Про це УНІАН повідомили у Департаменті комунікації Міністерства внутрішніх справ України.

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"Підтвердження із Москви є - затримали в "Домодєдово" ще 21 вересня. Ми надіслали документи для арешту, відповіді щодо прийнятого рішення поки що немає", - зазначили в МВС.

Як повідомляв УНІАН, 2 квітня 2015 року міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков поінформував: правоохоронці припинили махінації працівників ДАІ, що базувалися на схемах отримання незаконних коштів у МРЕВ при оформленні автомобілів.

Міністр зазначив, що тоді було затримано начальника відділу організації реєстраційно-екзаменаційної роботи ДАІ МВС України в Києві - підполковника міліції Миколу Жебеля, але начальник столичного управління ДАІ полковник міліції Макаренко, який підозрюється в організації злочинної групи, залишив територію України в напрямку Білорусі. Його було оголошено у розшук.