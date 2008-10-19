Чорновіл про наступне скликання ВР, суїцид, шафу і жирафа

Народний депутат України Тарас ЧОРНОВІЛ вважає мажоритарну виборчу систему поганою, проте ліпшою за нині існуючу в Україні пропорційну.

Таку думку він висловив в інтерв’ю радіо Свобода.

При цьому він ще раз підтвердив, що не піде на майбутні вибори до Верховної Ради. “Ви не побачите депутата Тараса ЧОРНОВОЛА в наступному скликанні Верховної Ради. Це я вам стовідсотково гарантую. Я туди не піду, не хочу, це я вам стовідсотково гарантую”, - сказав Т.ЧОРНОВІЛ і додав: “І можете мені повірити, що у мене зараз електронка тріщить від всяких пропозицій, ну в основному від маргіналів. А ті, хто не маргінали, десь теж там через своїх секретарок, через своїх довірених осіб десь теж там хочуть зустрітися. Я попросив, що дайте мені спокій – з усіма зустрінуся, з усіма дуже гарно поспілкуюся, але після того, як пройдуть з’їзди по висуненню кандидатів в депутати, а тоді будемо розмовляти про все на світі”.

Продовжуючи тему виборів Т.ЧОРНОВІЛ зазначив: “Але для того, щоб іти в наступне скликання, мені треба побачити щось одне з двох: або станеться якесь диво, якась шафа велика впаде на голову лідерам політичним – і вони зроблять суїцид, проголосують про внесення змін до виборчого законодавства і відновлять мажоритарну систему”.

Відповідаючи на запитання журналіста щодо того, що за існування мажоритарної системи до ВР проходили різні одіозні особистості, Т.ЧОРНОВІЛ зазначив, що при нинішній виборчій системі у парламенті “є купа якихось сірих постатей, які в одній частині зали дивляться на підняту руку Чечетова”. При цьому він зауважив: “Ні, я ЧЕЧЕТОВУ симпатизую як людині. Він мені цікавим персонажем здається, ми з ним гарно спілкувалися”. За його словами, “там всі хороші люди, може, за винятком невеличкої кількості, коли ти з ними окремо говориш про природу, про погоду, про що завгодно інше, тому що у кулуарах всі говорять, як правило, те, що думають, а на трибуну виходить один дурний ЧОРНОВІЛ і говорить те, що думав. А всі говорять: «Так, так, так, дорогий Віктор Федорович». Також Т.ЧОРНОВІЛ зазначив, що коли він пішов з Партії регіонів, з нього “весь час пробували витягнути якийсь негатив проти Януковича”. “А я не хочу, - наголосив Т.ЧОРНОВІЛ,- тому що я пригадую непогані слова Висоцького: «Пусть жираф и был не прав, но виновен не жираф. А тот, кто крикнул из ветвей: «Жираф большой – ему видней!»