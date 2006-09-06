Президент покликав до себе одну партію

В Секретаріаті Президента розпочалася зустріч глави держави Віктора ЮЩЕНКА з представниками фракції “Наша Україна”.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, зустріч відбувається за ініціативи В.ЮЩЕНКА. У ній беруть участь лідер фракції “Наша Україна” Роман БЕЗСМЕРТНИЙ, народні депутати Юрій ЄХАНУРОВ, Анатолій КІНАХ, Анатолій МАТВІЄНКО та міністр закордонних справ Борис ТАРАСЮК.

Серед питань, які планується обговорити під час зустрічі, – законодавчі ініціативи Президента, спрямовані на закріплення положень Універсалу національної єдності, співпраця та координація дій між парламентом, Президентом та урядом, а також питання про розширення парламентської коаліції.