Нідерланди затягують ратифікацію Угоди про асоціацію з Україною - Геращенко

Про це написала перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко на своїй сторінці у Facebook.

Вона зазначила, що разом з народним депутатом Марією Іоновою зустрілася з віце-президентом Європейського парламенту Річардом Чернецьким.

Читайте такожУ Клімкіна розповіли про "суміш аргументів", якими керувались голландці на референдумі

«Висловили занепокоєння позицією Нідерландів щодо ратифікації Угоди про асоціацію. Ми закликаємо нідерландську сторону виконувати свої зобов’язання і відмовитися від подвійних стандартів по відношенню до України, адже Угода пройшла відповідні узгодження, була ратифікована всіма сторонами, вона не потребує жодних змін чи уточнень, її спочатку підтримав і парламент Нідерландів, і ми закликаємо уряд цієї країни не зволікати з остаточною ратифікацією, посилаючись на референдум, що носить рекомендаційний характер», – заявила Геращенко.

Також вона звернулася до ЄП з проханням висловити активну позицію з цього приводу. «Угода пройшла всі необхідні етапи узгодження, підписання, ратифікації, обговорення, в тому числі позитивне обговорення в парламенті Нідерландів, і тому зараз демонструвати до України політику подвійних стандартів – це нечесно і безвідповідально», – наголосила Геращенко.

Як повідомляв УНІАН, у липні 2015 року парламент Нідерландів завершив процедуру ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Однак 6 квітня 2016 року у Нідерландах відбувся консультативний референдум щодо Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Явка становила 32,28%, проти проголосували 61% учасників референдуму, за – понад 38%.

Нині Єврокомісія та Україна очікують від уряду Нідерландів пропозицій стосовно подальших дій після референдуму щодо Угоди про асоціацію Україна-ЄС.

Читайте такожГеращенко назвала заяву президента Ізраїлю про причетність ОУН до Голокосту некоректною

Водночас 22 вересня прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що його країна може не ратифікувати Угоду про асоціацію між Україною та ЄС в частині запровадження поглибленої і всеосяжної зони вільної торгівлі.

При цьому глава уряду Нідерландів висловив певний оптимізм, що Угода про асоціацію в частині зони вільної торгівлі може залишатися чинною і без Нідерландів, поширюючись на інші 27 країн-членів Європейського Союзу та Україну.