РНБО примусить Ющенка відновити роботу Верховної Ради?

Сьогодні Рада національної безпеки та оборони може ухвалити рішення щодо необхідності відновлення роботи Верховної Ради для внесення змін до держбюджету.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив перший заступник секретаря РНБО Степан ГАВРИШ в інтерв’ю журналістам перед початком засідання РНБО.

Він підтвердив, що у ході засідання буде обговорюватись питання, пов’язане з фінансуванням виборчої кампанії.

С.ГАВРИШ нагадав, що уряд категорично відмовляється виділяти кошти з резервного фонду. Тому він не виключає, що сьогодні на засіданні РНБО буде ухвалено звернення до парламенту щодо необхідності провести засідання та ухвалити відповідні зміни до бюджету.

При цьому він не виключив, що Президент Віктор ЮЩЕНКО може видати указ, який дозволить проведення такого пленарного засідання.

Крім того, С.ГАВРИШ не виключив, що Президент може підписати новий указ про оголошення дострокових виборів з тим, щоб змінити їх дату. Водночас, він не уточнив, про яку дату може йтися.

Коментуючи пропозицію прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО щодо створення у парламенті нової коаліції, С.ГАВРИШ назвав це «спробою запропонувати черговий сценарій, шоу». Він вважає, що такий розвиток подій є нереальним, оскільки проти дострокових виборів сьогодні виступає лише БЮТ.

За словами С.ГАВРИША, для того, аби утворити нову коаліцію, потрібен консенсус усіх політичних сил.