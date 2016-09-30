Гройсман вибачився перед львів'янами за бездіяльність віце-прем'єра Зубка у вирішенні проблеми з Грибовицьким звалищем
Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман вибачився перед львів'янами за те, що протягом двох місяців питання палаючого терикону не було вирішене Віце-прем'єр-міністром Геннадієм Зубком, якому це було доручено.
"Я хочу вибачитися за терикон, що два місяці Віце-прем'єр-міністр, якому доручив, нічого не зробив, на превеликий жаль. Я зробив йому зауваження з цього приводу з точки зору, що байдужість і безвідповідальність я терпіти не буду. Вибачте, що мій колега так несерйозно поставився до цієї проблеми", - заявив Володимир Гройсман в ефірі Львівської обласної державної телерадіокомпанії.
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Прем’єр-міністр зазначив, що давав доручення врегулювати проблему палаючого терикону на Львівщині Віце-прем'єр-міністру - Міністру регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадію Зубку.
"На превеликий жаль, він за 2 місяці нічого не зробив у цьому питання. Я був вимушений передоручити це Віце-прем'єр-міністру [України Володимиру] Кістіону. Фактично, позавчора ми довели все до логічного завершення", - зазначив Володимир Гройсман.
На минулому засіданні 27 вересня Уряд прийняв рішення про виділення додаткових коштів на врегулювання цього питання. "Зараз питання по терикону буде вирішуватися у штатному режимі", - зазначив він.