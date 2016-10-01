Обвинувачений у "справі Єфремова" екс-регіонал Медяник оголосив голодування

Про це адвокат Медяника Кім Веремійчик повідомив в ефірі телеканалу "112 Україна".

основних свідків.

Про це адвокат Медяника Кім Веремійчик повідомив в ефірі телеканалу "112 Україна".

"Сьогодні під час судового засідання, яке тривало три дні, після промови прокурора, в якій звучала відверта брехня про обставини справи, про доведеність підозри нашого підзахисного, не погодившись з тим, що суддя, яка розглядала справу, відхилила всі клопотання сторони захисту про витребування доказів, які не підтверджують винність нашого підзахисного, Володимир Медяник оголосив голодування", - заявив Веремійчик.

За його словами, голодування буде припинено, коли сторона обвинувачення проведе певні слідчі дії.

"А саме, йдеться і про одночасний допит основних свідків звинувачення, на яких ґрунтується підозра, з нашим підзахисним. Дані клопотання були задоволені ще на початку вересня, але Генпрокуратура протягом місяця ігнорувала проведення даних слідчих дій", - пояснив адвокат.

За його словами, прокурор Кожуховський, який підтримував сторону звинувачення, повідомив, що неможливість проведення перехресного допиту пов'язана з тим, що Медяник перебуває під вартою, а свідки не проживають на території Києва.

Читайте також"Справа Єфремова": суд заарештував екс-регіонала Медяника

Веремійчик заявив, що, згідно з анкетними даними, які наведені у протоколах, свідки проживають як в Києві, так і в Київській області.

"Що не перешкоджає, з логічної точки зору, проведення даної слідчої дії", - сказав адвокат.

Він підтвердив, що Медяник перебуває під вартою.

"Слідча суддя Печерського районного суду Остапчук оголосила результативну частину свого рішення про те, що термін утримання Медяника під вартою має бути продовжено до 60 днів. І зараз він перебуває в ізоляторі СБУ", - пояснив Веремійчик.

Як повідомляв УНІАН, генпрокурор Юрій Луценко 7 серпня заявив про затримання Медяника у справі про посягання на територіальну цілісність України, порушеної проти колишнього лідера парламентської фракції Партії регіонів Олександра Єфремова.

Медяник підозрюється в скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110 (Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України), ч. 1 ст. 258-3 (Створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України.

8 серпня Печерський райсуд Києва заарештував його на 60 діб - до 4 жовтня включно.