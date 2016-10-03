МЗС та МІП з'ясовують обставини затримання в Москві українського журналіста
Мінінформполітики відстежує ситуацію навколо затримання в Москві спеціального кореспондента інформаційного агентства "Укрінформ" Романа Сущенка.
Відповідну офіційну заяву Міністерства інформаційної політики України розповсюдив на своїй сторінці у Facebook керівник відомства Юрій Стець.
"На даний момент юридичний відділ збирає всю необхідну інформацію щодо обставин та причин затримання", - зазначив міністр.
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Також, речниця МЗС України Мар'яна Беца на своїй сторінці в Twitter написала, що МЗС з'ясовує обставини затримання журналіста.
"Терміново з'ясовуємо обставини затримання журналіста "Укрінформу" в РФ, в т.ч. питання негайного доступу українських консулів", - написала вона.
Терміново з'ясовуємо обставини затримання журналіста Укрінформу в РФ, в т.ч. питання негайного доступу укр консулів https://t.co/Jj0ejy30kJ— Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) October 2, 2016
Як повідомляв УНІАН, за повідомленням ЗМІ, члени Громадської спостережної комісії Москви виявили в Московському СІЗО "Лефортово" журналіста українського агентства "Укрінформ" Романа Сущенко. Лефортовський суд Москви заарештував його за звинуваченням у "шпигунстві" (стаття 276 КК РФ).
Сущенко повідомив правозахисникам, що при затриманні на нього чинили психологічний тиск, слідчий не дозволив йому подзвонити додому і повідомити дружині про свій арешт. Слідство ФСБ РФ надало йому державного адвоката.