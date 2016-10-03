"Час змовників минув": у Чечні прокоментували повідомлення про замах на Кадирова
13:20, 03 жовтня 2016Політика
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В адміністрації Кадирова спростували інформацію про замах на лідера Чечні.
У Кадирова не підтвердили інформацію про замах на нього / REUTERS
Про це заявив прес-секретар глави Чеченської Республіки Альві Карімов, передає DW.
За його словами, публікація в "Новой газете" не відповідає дійсності.
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"Час змовників - Умарових і Хаттабов - минув", - сказав Карімов.
Він також назвав "абсолютною брехнею" повідомлення про те, що в будинку було закладено вибуховий пристрій. "Все, що сказано на цю тему, є вигадкою", - заявив прес-секретар Кадирова.
Раніше "Новая газета" повідомляла, що навесні 2016 року в Чечні готувався замах на главу республіки Рамзана Кадирова.
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