"Час змовників минув": у Чечні прокоментували повідомлення про замах на Кадирова

Про це заявив прес-секретар глави Чеченської Республіки Альві Карімов, передає DW.

За його словами, публікація в "Новой газете" не відповідає дійсності.

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"Час змовників - Умарових і Хаттабов - минув", - сказав Карімов.

Він також назвав "абсолютною брехнею" повідомлення про те, що в будинку було закладено вибуховий пристрій. "Все, що сказано на цю тему, є вигадкою", - заявив прес-секретар Кадирова.

Раніше "Новая газета" повідомляла, що навесні 2016 року в Чечні готувався замах на главу республіки Рамзана Кадирова.