У Чечні готувався замах на Кадирова - ЗМІ

Про це повідомляє "Новая газета" з посиланням на власні джерела.

Інформація про замах, зазначає ЗМІ, у самій республіці ретельно приховувалася, що типово для всіх реальних замахів на Кадирова.

"Але навіть уривчасті факти свідчили нехай і про невдалу, але наймасштабнішу за всю історію правління Рамзана Кадирова спробу. Переважна більшість змовників — молодь з тейпу Беной", - йдеться в повідомленні.

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Замах, за інформацією, готувалося в селі Беной, в резиденції, в якій зазвичай зупиняється Кадиров, коли приїжджає в високогірне село.

"У резиденції була закладена вибухівка, у самих змовників вилучили цілий арсенал серйозної новітньої зброї (цей факт підтвердила «Новой газете» людина, яка безпосередньо брала участь в обшуках - Ред.)", - розповіли в ЗМІ.

При цьому змову було розкрито випадково. Усі джерела сходяться в тому, що інформацію про змовників, імовірно, видав двоюрідний брат керівника адміністрації глави регіону Ісламу Кадирова — Валід.

Раніше глава Чечні Рамзан Кадиров заявив, що його час на посаді керівника регіону минув.