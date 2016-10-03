В Кабміні та транспортному комітеті ВР наполягають на створенні Дорожнього фонду

Під час розгляду питання включення до порядку денного законопроектів вона висловила прохання від уряду підтримати законопроекти №4014а та 4015а щодо створення Державного дорожнього фонду.

Голова транспортного Комітету ВР і співавтор законопроектів Ярослав Дубневич також закликав депутатів прийняти їх в першому читанні на поточному тижні.

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«Ці законопроекти дають можливість збільшити фінансування наших автомобільних доріг. І наголошую, що в проекті Державного бюджету-2017 вже закладена норма щодо фінансування через спеціальний Дорожній фонд. Неприйняття цих законопроектів веде до стримування й колапсу в частині фінансування доріг по всій Україні», - попередив Ярослав Дубневич.

Він також висловив занепокоєння тим, що в проекті Держбюджету передбачено фінансування Дорожнього фонду по старих програмах.

Це питання також обговорювалось на нараді під головуванням першого віце-прем’єра Володимира Кістіона минулого тижня. Ініціатори створення Дорожнього фонду не згодні з позицією Міністерства фінансів стосовно низького фінансування Дорожнього фонду. За підрахунками транспортного Комітету, Дорожній фонд у 2017 році має отримати до 40 млрд грн, натомість Міністерство фінансів пропонує лише 10,2 млрд грн. Цих коштів критично недостатньо для покращення стану українських доріг, заявляють автори законопроектів.

Нагадаємо, створення спеціального Дорожнього фонду передбачає цільове використання акцизів та мита з нафтопродуктів і транспортних засобів виключно на потреби утримання, ремонту та будівництва доріг в Україні. Ініціатори законопроектів переконані, що це дозволить багаторазово підвищити фінансування та перейти до системного вирішення проблеми автошляхів.

Як повідомлялось, на засіданні РНБО 13 вересня президент Петро Порошенко визначив будівництво доріг пріоритетом на найближчі роки.